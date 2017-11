Francis Dentraygues (amateur) et Jullian Aycaguer (pro) sont les deux champions du monde 2017 de cannelés

6ème édition pour le championnat du monde de cannelés, le Cannelénium, qui a sacré le jeune Jullian Aycaguer, élève à l'ICFA Bordeaux pour les professionnels et pour la deuxième fois consécutive Francis Dentraygues chez les amateurs.

6ème édition du championnat du monde de cannelés, le Cannelénium, organisé par France Bleu Gironde, avec 2 catégories amateur et professionnel. Pour cette édition 2017 qui se déroulait au Hangar 14 dans le cadre de Bordeaux S.O Good, les grands gagnants sont Francis Dentraygues (amateur) et Jullian Aycaguer (professionnel). Ils ont été désignés champion du monde par un jury présidé par le chef du restaurant La Guérinière à Gujan-Mestras Christophe Girardot.

Francis Dentraygues, double champion du monde amateur

11 concurrents venus du Sud-Ouest se sont disputés ce titre dans la catégorie amateur où ils devaient réaliser un cannelé sucré. Ils étaient jugés sur le goût mais également sur la présentation, la texture et la forme. C'est Francis Dentraygues, un chirurgien-dentiste bordelais de 58 ans, qui remettait en jeu son titre acquis en 2016, qui remporte ainsi la compétition et devient double champion du monde de cannelés.

Jullian Aycaguer, champion du monde pro

4 jeunes apprentis issus de divers centres de formation étaient en-lice pour se disputer le titre de champion du monde de cannelés pro dans une compétition très relevée. C'est le jeune Jullian Aycaguer, élève au Centre de Formation de Bordeaux Lac qui remporte le Cannelenium 2017. Ce commis de cuisine de 15 ans a proposé un cannelé à base de viande de grison, chavignol et citron confit.

En vidéo revivez l'annonce de ce palmarès avec Marie-Corine Cailleteau, Chef Jésus et le chef Christophe Girardot président du jury du Cannelenium.