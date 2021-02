Francis Fourneau, gérant du Ciné Lumière de Vierzon : "les spectateurs se créent de nouvelles habitudes"

Entre compréhension et angoisse, le monde de la culture reste désemparé devant la fermeture des salles de spectacle et de cinéma. A Vierzon , Francis Fourneau, gérant du Ciné Lumière fait le dos rond en attendant des jours meilleurs.

"La réouverture ce ne sera pas avant fin mars", le gérant du cinéma Ciné Lumière de Vierzon Francis Fourneau est un peu las face à cette fermeture forcée des salles obscures qui dure depuis des mois mais reste raisonnablement optimiste "On a toujours des témoignages de sympathie, les gens sont dans l'attente de la réouverture des salles." Tout en concédant que "Rien ne sera plus pareil et qu'il faudra aller chercher les spectateurs un par un, pour leur montrer que un spectacle en salle ce n'est pas du tout comme chez soi !" il faudra aussi espérer que les distributeurs ne s'orientent pas exclusivement vers les plateformes en ligne même si là aussi Francis Fourneau dit comprendre la stratégie des distributeurs qui selon lui doivent bien s'adapter à la fermeture des salles de cinéma et veut croire qu'elles ne seront pas abandonnées des distributeurs lorsqu'elles rouvriront.

Mais cela n'enlève rien au malaise du monde de la culture qui est d'ailleurs de la partie lors de cette journée de mobilisation interprofessionnelle ce jeudi pour dénoncer la stratégie gouvernementale face à la crise du coronavirus.