Francis Huster président du festival de la biographie de Nîmes qui fête ses vingt ans

Le Festival de la Biographie de Nîmes aura une présidence non pas à une mais à deux têtes fin janvier 2022. Et quelle édition ! Le Festival va en effet fêter son vingtième anniversaire. Seront ainsi coprésidents : l'acteur, réalisateur et metteur en scène Francis Huster (il vient de publier Poquelin contre Molière (Armand Colin) et Dictionnaire amoureux de Molière ; Plon), et Gérard Arau, qui a notamment été représentant permanent de la France au Conseil de Sécurité et chef de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New-York (2009-2014). Gérard Arau vient de publier une biographie "Henry Kissinger, le diplomate du siècle" (Tallandier) où il raconte l’homme dans toute sa complexité et le parcours exceptionnel d’un acteur majeur de la politique étrangère du XXème siècle.

Le festival se tiendra à Carré d’Art – Jean Bousquet du 28 au 30 janvier 2022, en partenariat avec l’association des libraires nîmois. Il accueille chaque année des dizaines de milliers de passionnés qui viennent y rencontrer une centaine d’auteurs : historiens, biographes, journalistes spécialisés.

Thème 2022 « Les Génies »

Ils ont marqué l’histoire dans des domaines aussi divers que la science (Newton, Einstein, Marie Curie, Galilée…), les arts plastiques (Picasso, Frida Kahlo, Rodin, Michel-Ange...), la littérature (Dante, Les sœurs Brontë, Hugo, Joyce…), le théâtre (Shakespeare, Molière, Racine…), la musique (Mozart, Bach, Miles Davis, Mickael Jackson…), etc. " Certains d’entre eux sont des génies absolus à l’image de Léonard de Vinci, inventeur visionnaire et peintre du plus célèbre tableau au monde ou encore Winston Churchill, génie politique et militaire, et prix Nobel de littérature."(communiqué mairie de Nîmes)



Près de 100 auteurs seront présents au Festival de la biographie, parmi lesquels : Gilles Antonowicz, Isorni. Les procès historiques (Les Belles Lettres), Dominique Bona, de l’Académie française, Divine Jacqueline (Gallimard), Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé Picasso (Prix Femina Essai 2021 - fayard), Boris Cyrulnik, Se reconstruire dans un monde meilleur (humenSciences), Mireille Dumas, Rencontres inoubliables. Vie privée, vie publique (Le cherche midi), Clara Dupont-Monod, S ‘adapter (Prix Femina 2021 - Stock), Carol Ann & Patrick de Carolis, Bianca, l’âme damnée des Médicis (L’Observatoire), Jean des Cars, Au cœur des royautés (Perrin), Vladimir Fédorovski, Amour et inspiration. Muses, artistes et collectionneurs (Balland), Jacques Ferrandez, Miles Davis. Vinyl story (Diggers factory), Franz-Olivier Giesbert, Histoire intime de la Ve République. Le Sursaut (Gallimard), Henri-Christian Giraud, De Gaulle et les communistes (Perrin), Marc Jolivet, Mémoires d’un Artist’ocrate (R. Laffont), Jean-François Kahn, Mémoires d’outre-vies (L’Observatoire), Thierry Lentz, Napoléon. La biographie inattendue (Passés Composés), Jean-Pierre Luminet, Du piano aux étoiles. Une autobiographie musicale (Le Passeur), Christophe Malavoy, L.-F.Céline. Les Années noires (L’Observatoire), Anne Parillaud, Les Abusés (R. Laffont), Jean-Christian Petitfils, Henri IV (Perrin), Daniel Picouly, Les larmes du vin (Albin Michel), Maurizio Serra, de l’Académie française, Le mystère Mussolini (Perrin), Eric Teyssier, L’An 40. De Mers-el-Kébir à Damas. Juillet 1940-juillet 1941 (Michalon)…



Infos pratiques

Entrée libre

Lieu : Carré d’Art – Jean Bousquet (face à la Maison Carrée)

Horaires d’ouverture : vendredi 28 janvier de 14h à 19h - samedi 29 et dimanche 30 de 10h à 19h.

Retrouvez début janvier le programme du Festival de la Biographie sur nimes.fr et sur festivaldelabiographie.com.