Franck Carrey, le président de l'ONG berruyère Medina nous présente la quinzaine syrienne

On voit certes moins d'images de guerres provenant de la Syrie en ce moment, notamment depuis que le califat de l'Etat Islamique est tombé. Cela ne veut surtout pas dire que le quotidien de tous les syriens s'est amélioré rappelle Franck Carrey, le président de l'ONG humanitaire Medina, qui leur vient en aide. "Trois millions de civils sont en exil, ne peuvent plus fuir nulle part et on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir." L'association existe depuis une vingtaine d'années, elle fait notamment fonctionner depuis plus de quatre ans une maternité à Alep. Maternité bombardée en 2016, mais elle a pu redémarrer ensuite, avec plus de 300 accouchements chaque année.

La Syrie ce n'est pas seulement l'Etat Islamique, c'est en fait tout le contraire

Franck Carrey insiste : "cette quinzaine sert à la fois à faire le lien avec notre activité humanitaire sur le terrain mais aussi à permettre au public de toucher du doigt la sensibilité de la culture syrienne. La Syrie, c'est une histoire, une richesse culturelle, une vie." Il y aura notamment des expositions, des conférences et des concerts durant cette quinzaine syrienne. Le programme de l'événement est à retrouver ici, la quinzaine syrienne démarre ce vendredi.