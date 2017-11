Franck, Fanette et leurs enfants leur fenêtre pour le calendrier de l'Avent grandeur nature de Saint-Étienne

Le principe, c'est que chaque jour jusqu'à Noël, une fenêtre s'ouvre sur un spectacle. Dans les quartiers de Jacquard et Carnot de Saint-Étienne (Loire), la famille est très heureuse de participer à cet original calendrier de l'Avent.

Ce vendredi soir à 19 heures, une fenêtre va s'ouvrir au 5 rue Jean Plotton. C'est le début des calendriers de l'Avent et derrière cette fenêtre il n'y aura pas de chocolat, mais un spectacle. Ce sont de vraies fenêtres qui vont s'ouvrir, un calendrier grandeur nature proposé par La Laverie. Cela s'appelle "l'avent par les fenêtres", tous les soirs à 19 heures, jusqu'au 24 décembre, il y aura un spectacle dans le quartier Carnot -Jacquard.

Au 10 rue Camélinat, Franck, Fanette et leurs enfants sont prêts à ouvrir leur fenêtre : "le public sera en face et 5 comédiens vont faire une performance en haut et peut-être aussi en bas" explique le papa. C'est le 21 décembre que ce spectacle sera donné. Pour Fanette, c'est aussi une manière de faire passer l'esprit de Noel, le vrai, à ses enfants : "leur montrer que ce ne sont pas les cadeaux qui sont important, que l'on peut aussi se faire des surprises tous les jours en attendant la grosse surprise, ce calendrier de l'Avent où il n'y a pas d'échange marchand mais toujours ces surprises et de la magie avec du spectacle, c'est juste parfait !"

Pour retrouver les dates des spectacles et les adresses, c'est ICI : https://www.facebook.com/lalaverie.association/ ou lalaverie.association@gmail.com