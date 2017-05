Franck Pelux nouveau chef du Crocodile à Strasbourg invité de France Bleu Alsace

Le finaliste de Top Chef 2017 prend les commandes du célèbre restaurant strasbourgeois.

Après son passage dans l'émission Top Chef, le Bourguignon Franck Pelux quitte son restaurant à Pékin pour prendre les rênes du Crocodile à Strasbourg.

"Le projet était très intéressant, essayer de faire revivre cette belle maison qu'est le Crocodile. C'est forcément une grosse pression, on va y aller étape par étape", explique Franck Pelux sur France Bleu Alsace. "Je ne connais pas du tout la cuisine alsacienne mais je vais essayer de m'en imprégner rapidement, c'est à moi de m'adapter à la région et non pas à la région de s'adapter à ma cuisine", poursuit le chef âgé d'à peine 28 ans.

"La course aux étoiles n'est pas une priorité mais on travaille pour ça"

Franck Pelux proposera une carte dès la semaine prochaine le 22 mai "un menu avec tous les plats phares réalisés dans Top Chef notamment la volaille fermière souvenir d'enfance ou bien encore le rouget au beurre de poivron et aubergine confite", dévoile le chefqui ne se fixe pas d'objectifs à court termemême si "la course aux étoiles n'est pas une priorité mais on travaille pour ça". Rappelons que le restaurant Au Crocodile été auréolé de trois étoiles jusqu'en 2002 sous la houlette d'Emile Jung.