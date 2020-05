Franck Riester "imagine pouvoir ouvrir des événements culturels en juin, peut-être les cinémas début juillet"

Franck Riester, ministre de la Culture, invité de France Bleu Orléans ce vendredi matin, veut "aller plus loin dans le déconfinement de la culture", entamé le 11 mai : "particulièrement dans les zones vertes, comme le Loiret, on imagine pouvoir ouvrir des événements culturels en juin, peut-être un certain nombre de salles, peut-être les cinémas début juillet. On y travaille, on fera un point fin mai avec le Premier ministre"

Peut-être des petits festivals et concerts cet été

Le ministre de la Culture, ajoute à propos des festivals estivaux, dont beaucoup ont été reportés en Centre Val-de-Loire pour cause de coronavirus : "on pourra peut-être avoir des concerts ou festivals, pas ceux accueillant plus de 5000 personnes, ce sera impossible jusqu'à fin août. Mais ceux avec la possibilité de gérer les flux, de maintenir la distanciation physique, pour ceux-là peut-être qu'on pourra donner l'autorisation de les ouvrir fin mai"

Franck Riester à Orléans ce vendredi

Rappelons que les médiathèques, bibliothèques, disquaires, galeries d'arts et "petits musées" sont autorisés à rouvrir depuis le 11 mai. Franck Riester est justement attendu à Orléans ce vendredi à partir de 9h00, aux côtés de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'état au Tourisme, pour visiter des lieux culturels (médiathèque Gambetta, librairie "Les Temps Modernes", musée des Beaux-Arts).

Ils rencontreront aussi des restaurateurs, qui espèrent la réouverture de leurs établissements à partir du 2 juin.