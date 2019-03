Invité France Bleu matin : Franck Riester, ministre de la Culture

Le ministre de la culture Franck Riester est à Tours ce vendredi, invité dans le cadre des 12èmes Assises du Journalisme. Il évoquera certainement sa réforme de l'audiovisuel public. Sur France Bleu Touraine, il est venu défendre le patrimoine et a fait la promotion des 500 ans de la Renaissance.

Indre-et-Loire, France

"Chaque année, l'Etat dépense plus de 300 millions d'euros pour la sauvegarde de notre patrimoine en péril. Quant au loto du patrimoine, la première édition a permis de rapporter 22 millions d'euros. Somme quasiment doublée par le gouvernement. Place maintenant à la deuxième édition."

Sur les 500 ans de la Renaissance et de la mort de Léonard de Vinci, il y a un vrai travail commun mené entre la France et l'Italie. Il y aura entre nos deux pays un échange de plusieurs tableaux et d’œuvres signées notamment du génie italien. Nous aurons ainsi le privilège à Amboise de pouvoir observer la Cène signée du maître Léonard de Vinci. Cette peinture murale n'avait jusqu'ici jamais quitté l'Italie.

Le 2 mai prochain, Emmanuel Macron et son homologue italien seront présents à Amboise.