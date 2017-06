Francofolies 2017 : L'événement musical de l'été avec France Bleu La Rochelle 5 jours durant

Du 12 au 16 juillet les FRANCOFOLIES s'emparrent de la Rochelle 5 jours durant. France Bleu La Rochelle vous fait vivre au plus près cette 33ème édition. Ce sont plus de 100 concerts, répartis sur 6 scènes qui vous attendent les festivaliers.

Plus de 80 artistes et 100 concerts programmés !

De grands noms de la scène musicale française se retrouvent à la Rochelle pour cette édition 2017 et fidèle à son habitude les Francofolies font aussi la part belle à la découverte des talents de demain durant 5 jours sur les scènes de la ville de La Rochelle.

C'est l'occasion de venir voir sur scène :

Dj Snake - Julien Doré - Renaud - Soprano - Kungs - Black M - Vianney - MHD - Chistophe MAE - Boulevard des Airs - Claudio Capéo – Georgio – Imany - Camille - Lamolali De -M- Mat Bastard – Vincent Delerm - Petit Biscuit - S-Crew - Gauvain Sers - Tryo - Michel Jonasz Quartet - Benjamin Biolay.

Et également :

Lady Sir (Gaëtan Roussel et Rachida Brakni) - Gaël Faye - Tété - Talisco - L'Une et l'Autre (lecture musicale par Delphine de Vigan et La Grande Sophie) - Dick Annegarn - Albin De La Simone - François and The Atlas Mountains - Maissiat - Peter Peter - Tim Dup - Juliette Armanet - Safia Nolin - The Pirouettes - Barbagallo - Lescop - Part-Time Friends - Inüit - Farces et Attrapes de Jeanne Plante - Benjamin Siksou - Cyril Mokaiesh - Palatine - Pi Ja Ma - Kent - After Marianne - Octave Noire - Teme Tan - Agar Agar - Fiona Walden - Jil Caplan - Nola Black Soul de la compagnie Tout s’métisse - Le Crapaud aux pays des Trois Lunes écrit par la chanteuse Moïra Conrat.

Les liens indispensables

France Bleu La Rochelle sera au cœur des Francos

Tous les soirs en DIRECT des Francos de 17 à 19h, un groupe musical local viendra se produire LIVE sur le plateau de France Bleu La Rochelle situé à l'entrée du Village du festival, face à la Grosse Horloge.

Et depuis la Tour de la Chaine, notre baladeur qui déambulera sur tous les sites du festival, vous fera vivre les Francos en direct.

Restez à l'écoute des programmes de France Bleu La Rochelle et gagnez vos Pass concerts Francos 2017

Venir, dormir, circuler... toutes les infos du festivalier en ligne

Retrouver sur notre GoogleMap France Bleu - Francofolies 2017 tous les liens utiles et pratiques pour profiter pleinement et facilement de la 33ème édition des Francofolies de la Rochelle