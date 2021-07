Francofolies 2021 : Laurent Voulzy enchante La Rochelle

Laurent Voulzy, accompagné de son complice Michel Amsellem aux claviers et de la chanteuse et harpiste franco-américaine Naomi Greene a enchanté le public de l'église Notre Dame de Cougnes lors des Francofolies de La Rochelle.

C'est un concert en trio qu'a proposé Laurent Voulzy aux Francofolies de La Rochelle. Deux heures durant, sur la "scène" de l'église Notre Dame de Cougnes, il a revisité son répertoire en compagnie de Michel Amsellem aux claviers et de la chanteuse et harpiste Naomi Greene. Nappes de synthétiseurs, légèreté de la harpe puis l'arrivée de sa voix et de la guitare pour débuter ce concert avec "Caché derrière".

Une première partie de spectacle empreinte de spiritualité avec ses titres "Baie des fourmis", "Belem" (et un clin d'œil aux 3 mâts présent au port de La Rochelle), "Jésus" inspirée par le fondateur d'ATD Quart Monde, le père Wresinski et l'abbé Pierre. Ou encore "Scarlbourogh Fair", titre médiéval rendu célèbre par Simon and Garfunkel.

Les tubes en deuxième partie

Tout en expliquant au public l'histoire et la genèse de ses chansons, Laurent Voulzy a interprété de nombreux tubes comme "Jeanne", "Désir désir", "la Fille d'avril", "Paradoxal System", "le soleil donne"... Il a fréquemment parlé de son complice de toujours Alain Souchon en n'oubliant pas de rappeler aux spectateurs qu'il était lui aussi à l'affiche des Francofoiles ce 14 juillet au Saint Jean d'Acre. Un doute a plané sur le fait qu'il le rejoigne ce mercredi soir sur la scène Jean-Louis Foulquier.

Laurent Voulzy en concert à l'église Notre Dame de La Rochelle pour les Francofolies © Radio France - Frédéric Fleurot

La bagad de La Rochelle à l'honneur

2 moments forts en fin de concert avec la reprise du succès de Georges Harrison "My sweet lord" où il a été rejoint sur scène par différents membres de son équipe de tournée, musiciens également, l'accompagnant à la guitare et à la basse. Puis "Amazing Grace" ce cantique chrétien qui a pris toute sa place dans cette église Notre Dame de la Cougnes avec l'arrivée surprise, pour le public, du Bagad de La Rochelle.

Le très nombreux public a salué cette belle soirée par une longue standing-ovation.