Francofolies 2022 : rencontre avec Émilie Yakich, la co-directrice du festival

Les Francofolies de la Rochelle 2022 débutent ce mercredi pour 5 jours de concert. Calogéro, Angèle, Bernard Lavilliers, Orelsan, la famille Dutronc… ce ne sont que quelques noms de la grande liste des artistes qui vont se produire sur les différentes scènes rochelaises pour cette nouvelle édition des Francos.

Avant que les premières notes de musique ne retentissent, France Bleu La Rochelle est allée rencontrer Émilie Yakich, la co-directrice ce festival. Elle a intégré l’équipe des Francofolies il y a vingt ans dans le service des partenariats sous la direction de Jean-Louis Foulquier, puis elle a poursuivi cette belle aventure aux côtés de Gérard Pont. Aujourd’hui elle fait pleinement partie de l’équipe permanente.

France Bleu La Rochelle : Comment vous sentez vous à quelques jours des Francos ?

Emilie Yakich : On se sent très proche du moment où on va accueillir tout le public et cela nous réjouit. On se sent aussi tout à fait stressé parce qu'il y a encore plein de choses que l'on voudrait faire au mieux pour l’accueil du public et des artistes. On est dans une gestion de petits détails, mais qui font la différence quand on sait comment l'accueil est une notion importante aux Francofolies.

Monter un festival, c'est être très concentré jusqu'au bout. La scène principale est en extérieur, on vient de faire face à des situations difficiles ces dernières années. Donc on sait qu’il faut garder une ligne directrice. On a une équipe qui est très concentrée et à la fois en bouillonnement.

On s'est également dit que c'est important que l’on prenne du temps pour savourer. Monter un festival comme les Francos c'est un an de travail, un an de questionnements, d'idées, de solutions techniques à trouver. De quoi se permettre aussi, pendant l'événement, de prendre un peu de distance et de se dire mais ça, c'est une vraie réussite et c'est génial. Sur ces derniers jours, c'est anticiper le maximum de choses pour gérer ce qui est du spectacle vivant.

Il n'y a pas que la grande scène aux Francos

C'est une édition préparée pour tous les publics. Cela nous plaisait que dès le mois de décembre, quand on a annoncé les premiers noms de la programmation, il y ait à la fois des musiques urbaines, des chanteurs et chanteuses populaires et du spectacle jeune public.

Vraiment, j'invite les gens à se dire que les Francofolies en soirée, c'est souvent en effet la grande scène, mais ça peut être aussi des spectacles en salle à La Coursive ou des Nuits collectives à La Sirène. Il y en a une nuit collective électro et nuit collective métal. Et puis en journée, on se déploie dans dix lieux sur La Rochelle. Des projections de documentaires le matin au CGR. On est à l'école Dor à 17h chaque jour pour les folles rencontres. Et bien entendu le village Francocéan qui se situe au jardin Bobinec, à côté de la gare derrière la grande roue, avec ce village écocitoyen musical où près de 80 ateliers sont proposés pour les enfants et les familles sur la protection de l'environnement, de l'océan, mais également sur l'alimentation durable et la mobilité douce. Les Francos, ça se vit de 10 h à 3 h du matin en famille et entre amis.

Le village Francocéan

Sur le village Francocéan, il y a une scène qui s'appelle Rochelle Océan qui propose des concerts gratuits. Cet espace représente notre volonté d'accompagner et de sensibiliser les festivaliers sur une vigilance par rapport à l'océan et à ce qu'il représente pour l'équilibre climatique. Pour nous c'est important de profiter du festival pour mieux comprendre le rôle de l’océan, pour le protéger. Cette une démarche réalisée en collaboration avec des ONG.

Émilie Yakich, la co-directrice des Francofolies © Radio France - Tristan Soulaine