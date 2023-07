Francofolies 2023 : Cali en toute intimité au Théâtre Verdière

En 2023, c’est en version piano - voix que Cali était de retour aux Francofolies de La Rochelle sur la scène du Théâtre Verdière. Lauréat de la sélection 2001 du Chantier des Francofolies, il aura fait une grande partie des scènes du festival. Rencontre avec cet artiste lors de son escapade musicale rochelaise.

Votre spectacle 2023 aux Francofolies

Cali : Pour ce spectacle aux Francofolies, je suis en piano voix avec Augustin Charnet, un magnifique pianiste, très jeune et idéal. J'aime bien jouer au petit papa avec lui. Se dire, on va s'amuser dans la cour de récréation tous les deux. C'est plutôt une joie, mais il y a toujours ces bouts de trac. Il ne faut pas que ce soit de la peur. Il y a des nœuds dans le ventre et c'est bien parce que ça se dénoue tout de suite après le décompte. Sur scène, c'est bien !

Cali rejoint sur scène par son public lors de son concert au Francofolies © Radio France - Frédéric Fleurot

L'ambiance particulière des festivals

Je suis sur la route depuis pas mal de temps et ce qui me plaît dans les festivals, c'est qu'on croise beaucoup d'artistes qu'on aime et des amis. On se raconte nos vies. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? C'est bien pour toi ? Ce qui me plaît surtout, c'est que dans les festivals, on voit des gens nouveaux parce que ce ne sont pas des gens qui viennent nous voir spécialement, évidemment. Donc j'aime bien croiser des arrières grands-pères, des grands-pères, des grands-mères, des enfants, des petits enfants. Un festival, c'est la famille qui se promène. Ça, ça me plaît.

Vos souvenirs aux Francofolies avec un début par les Chantiers

Oui, et ça a démarré à ce moment-là, mais j'ai redemandé parce que j'en avais besoin et j'en voulais. Parce que le chantier des Francofolies, c'est vraiment un pied à l'étrier pour plonger vers l'aventure. Ça nous donne des armes pour aller se battre avec l'amour. Les souvenirs ici, j'en ai une multitude. Au tout début, j'ai avec un groupe qui s'appelait Tom Scarlett avec qui j'avais entamé ce premier chantier. Ça nous a donné le passeport pour pouvoir jouer juste à côté, à quelques mètres sur la scène de l'horloge. Tous ces gens qui arrivaient par grappes de milliers pour rejoindre les grandes scènes passaient. Et, quand on arrivait à les faire rester quelques chansons devant nous, on avait gagné. J'adorais ce moment-là. J'ai eu la chance de jouer dans quasiment tous les théâtres et puis plusieurs fois sur la grande scène et avec des groupes plus rock. J'ai ce souvenir la dernière fois où sur le dernier titre, j'ai plongé dans le public et je n'ai pas eu le temps de revenir. Alors, je suis allé tout en haut des gradins et je suis descendu derrière. Je me suis retrouvé chanteur, isolé, avec un micro à la main, dans la rue. J'ai trouvé ça magnifique !