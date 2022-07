Francofolies : Bernard Lavilliers, l'un des piliers du festival

Bernard Lavilliers, l'un des piliers des Francofolies, était sur la scène de la Coursive pour cette édition 2022. Avec ses grands tubes et son dernier album "Sous un soleil énorme", composé en Argentine où il a posé son sac et sa guitare durant trois mois, il a fait voyager un public heureux de se balader avec lui entre Cumbia colombienne, Forro brésilien, Salsa new-yorkaise, Samba et Rock'n Roll.

Avant de monter sur scène, il a raconté la naissance des Francofolies lancées par son ami Jean-Louis Foulquier. Bernard Lavilliers aime beaucoup La Rochelle, son ambiance, son festival. Il est venu très souvent aux Francos que ce soit pour chanter ou pour passer de bons moments avec ses amis. Gérard Pont qui a pris la suite de Jean-Louis Foulquier a précisé que Bernard Lavilliers était comme chez lui aux Francofolies "Il fait partie de la famille".