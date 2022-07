PHOTOS - Clara Luciani et Julien Doré pour clore les Francofolies 2022

Chaleur caniculaire pour la dernière soirée aux Francofolies de la Rochelle millésime 2022. Sur la scène Jean-Louis Foulquier, c'est Malik Djoudi qui a ouvert le bal suivi de Dutronc & Dutronc, père et fils, Jacques et Thomas. Le public était déjà bien chaud quand Julien Doré a pris la suite faisant monter le thermomètre encore plus haut. Puis ce fût au tour de sa grande amie Clara Luciani de clore la soirée et le festival !

Un mot d'aurevoir des organisateurs donnant rendez-vous en 2023 avant que le public scande un dernier "Ici, ici, c'est La Rochelle !"

Julien Doré sur la scène Jean-Louis Foulquier lors de la soirée de clôture des Francofolies © Radio France - Frédéric Fleurot

Julien Doré en pleine communion avec son public © Radio France - Frédéric Fleurot

C'est Clara Luciani qui a clos l'édition 2022 des Francofolies de La Rochelle © Radio France - Frédéric Fleurot

Clara Luciani au Saint Jean d'Acre de La Rochelle © Radio France - Frédéric Fleurot