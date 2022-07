Francofolies : comment est faite la programmation du festival

Les détails sur la fabrication de la programmation musicale des Francofolies avec Pierre Pauly, son directeur artistique.

Après le premier jour des Francofolies 2022, France Bleu La Rochelle vous dévoile les secrets de la fabrication de la programmation musicale de ce festival. On la doit en grande partie au directeur artistique et programmateur musical qui a travaillé pour élaborer ces 5 jours de concert. Il s'agit de Pierre Pauly qui est en charge de cette mission depuis 2019. Originaire de Nancy, où il a déjà exercé cette fonction, ce quarantenaire a pris la suite de Florence Jeux aux Francofolies.

France Bleu La Rochelle : une édition enfin normale pour les Francos en 2022

Pierre Pauly : On a enfin en 2022, une édition classique des Francofolies, une édition normale. Après, on a quand même beaucoup apprécié aussi les éditions qui étaient différentes. On avait fait un événement qui s'appelait Les Francos dans l'air en 2020, qui nous a aussi amené à imaginer de nouvelles choses, des concerts dans des endroits du patrimoine de la ville qu'on appelle les balades chantées. On a investi ce nouveau parc jardin Bobinec dans lequel on y a implanté une scène extérieure (Francocéan). Finalement, la difficulté nous a amené à être plus créatif. C'était quand même inconcevable qu'on ne puisse pas y avoir de musique à La Rochelle. Effectivement, cette année, on repart vraiment à 100%. Et en plus, avec une année quasi record en terme de fréquentation. Donc, nous sommes extrêmement contents.

Comment construit-on la programmation des FrancoFolies ?

On prend déjà en considération les artistes qui seront en actualité durant l'été. On essaie finalement de coller un petit peu à l'actualité en tentant d'être une forme de vitrine, un peu de la production musicale de manière générale dans sa diversité artistique, musicale, dans le sens aussi en terme de notoriété d'artistes, puisqu'on a évidemment les têtes d'affiche qui constituent un peu la face visible de l'iceberg du festival sur la grande scène. Mais on a aussi plus de 60 % d'artistes qui sont presque jamais venus encore aux Francos.

On est en veille permanente tout au long de l'année. Mais pour certains artistes, et notamment des artistes sur lesquels il y a des enjeux et des perspectives de construction, de création qui sont parfois un peu longues. Par exemple, aujourd'hui, je suis déjà en train de penser la programmation de l'année prochaine.

Pour ce qui est de la grande scène, on essaie de construire un plateau cohérent, à la fois un peu complémentaire puisqu'il ne faudrait pas qu'on entende 5 à 6 heures de musique avec des artistes qui se ressemblent de trop, mais il faut quand même conserver à peu près la même famille d'artistes et que le public puisse avoir un intérêt à voir tous ces artistes là et toujours présenter un artiste peu connu en ouverture pour favoriser la découverte.

Qui est la star de demain dans cette édition 2022 ?

Je vais peut être citer une artiste qui je pense, est dans à peu près dans la même, le même parcours qu'Angèle. C'est une artiste que l'on programme cette année au théâtre Verdière qui est un petit théâtre. C'est une artiste belge qui s'appelle Iliona et qui est quasi inconnue du public. Mais ce qui était le cas d'Angèle il y a cinq ans puisqu'elle était dans cette même salle. Et on l'a suivi dans son parcours et devant la montée de la scène du Petit Théâtre à la grande scène. Probablement qu'Iliona pourrait faire partie de ces artistes là.