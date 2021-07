Francofolies de La Rochelle : de nouvelles places sont mises en vente pour la grande scène

Les Francofolies 2021 débutent ce samedi 10 juillet. Le coup d'envoi de cinq jours de concerts jusqu'au 14 juillet. Mais à quelques jours des premières notes, de nouvelles places debout sont mises en vente pour les concerts de la grande scène pour le samedi 10 juillet et le mercredi 14 juillet. Explications de la co-directrice du festival Emilie Yakich :

"Au départ pour la grande scène, il ne devait y avoir que des spectateurs assis. La donne a changé. On a maintenant la possibilité d'avoir des spectateurs debout dans la fosse. Du coup on a remis à la vente 500 places pour samedi, et 500 autres pour mercredi. Globalement sur les autres jours on n'est pas complet pour la scène Jean-Louis Foulquier, il reste encore des places. Les festivaliers peuvent les prendre sur internet, sur notre site mais ils ont aussi la possibilité de se rendre à La Coursive. Une billetterie spéciale Francofolies est en place jusqu'à la fin du festival."

Une billetterie à La Coursive ouverte :

Le 8 juillet de 13h30 à 19h,

Le 9 juillet de 10h à 19h

Le 10 juillet de 10h à 22h

Le 11 juillet de 10h à 21h30

Le 12 juillet de 10h à 22h

Le 13 juillet de 10h à 22h30

Le 14 juillet de 10h à 22h

Des précisions sur les mesures sanitaires

Un point physique d'achat des billets qui permet aux spectateurs d'en savoir plus sur les mesures sanitaires mises en place. Soit les concerts sont sur la scène Jean-Louis Foulquier, et là il faut un pass sanitaire avec un QR code (version papier ou numérique) d'une preuve de non contamination du Covid, parmi les trois suivantes :

- Un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48H

- Un certificat de vaccination : à la condition que les personnes disposent d’un schéma vaccinal complet : 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection ; 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection ; 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la Covid.

- Une certification de rétablissement : Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois.

Les Francofolies, précisent qu'il vous faut en plus avoir votre pièce d’identité. A l'entrée, une vérification sera faite pour vérifier si votre pièce d’identité correspond à l'identité du pass sanitaire.

En revanche, si les concerts sont à la Coursive, la Sirène ou les autres scènes du festival, pas de Pass sanitaire demandé, mais avec une jauge de moins de 1000 spectateurs, le masque est obligatoire. Des mesures qui cette année ont conduit certains festivaliers à renoncer à prendre leur place.