Francofolies de La Rochelle : Kungs, Louane et Deluxe rejoignent l'édition 2023

Les Francofolies de La Rochelle remplissent les cases manquantes, en dévoilant les noms des artistes qui rejoignent la programmation du festival. En décembre dernier, la line-up était annoncée, DJ Snake le 14 juillet, Lomepal la veille ou encore Louise Attaque le 16 juillet. En tout, ce sont 21 nouveaux artistes qui complètent l'édition 2023 du festival. Parmi eux, le DJ français Kungs, la chanteuse Louane, le guitariste Waxx et le groupe d'électropop Deluxe.

La programmation, jour par jour

Le festival des Francofolies ouvrira ses portes au public le mercredi 12 juillet. Sur la scène Jean-Louis Foulquier les festivaliers retrouveront Matthieu Chedid, Shaka Ponk, Izïa et Adé. Sur la scène du grand théâtre ça sera le guitariste Waxx. Au théâtre Verdière, ça sera un spectacle : la fête à Hervé Vilard. Autre spectacle mais sur la scène Salle Bleue : Dabadie ou les choses de nos vies.

Le lendemain, le jeudi 13 juillet, sur la scène Jean-Louis Foulquier c'est soirée hip-hop : les rappeurs Lomepal et Gazo, le DJ français Kungs et le MC Biga*Ranx. Sur la scène du Grand Théâtre c'est une ambiance plus douce qui vous attend avec Bertrand Belin et Flavien Berger. Au théâtre Verdière : des spectacles, celui de l'acteur de 10% Nicolas Maury et de la chanteuse Emilie Simon. Sur la scène Salle Bleue, ça sera encore une autre ambiance avec le groupe de rock Ange. Et pour finir, à La Sirène, soirée 100% métal, au programme : Perturbator, Brutus, Regarde les hommes tomber et Birds in row.

Le vendredi 14 juillet, jour de fête nationale, seront sur la scène Jean-Louis Foulquier : l'international DJ Snake, le rappeur Disiz, le groupe d'électropop Deluxe et l'artiste punk Aime Simone. Renaud, l'immortel, sera sur la scène du Grand Théâtre pour deux soirées d'affilée. Sur la scène du théâtre Verdière : Star Feminine Band et Daria Nelson & Mathias Malzieu. Le 14 juillet démarreront les Francos Juniors sur la scène de la Salle Bleue, le festival des enfants terminera le dimanche.

Le samedi 15 juillet , le marseillais Soprano, Djadja & Dinaz, Tiakola et la rappeuse Chilla seront sur la scène Jean-Louis Foulquier. Renaud assurera sa seconde représentation sur la scène du Grand Théâtre. Du côté du Théâtre Verdière, November Ultra et Mademoiselle K . Sur la scène de la Salle Bleue, toujours les Francos Juniors dès 11 heures et Albin de la Simone en soirée. Pour La Sirène, le 15 juillet signe sa dernière soirée des Francofolies avec sa soirée électro et son dj set .

Le dimanche 16 juillet, dernier jour du festival tant attendu. La scène Jean-Louis Foulquier recevra le groupe Louise Attaque, Michel Polnareff qui revient dans une tournée décoiffante, les bretons Matmatah et la chanteuse Pomme. Sur la scène du Grand Théâtre, Louane et la franco-belge Mentissa. Le Théâtre Verdière accueillera Pierre De Maere, une étoile montante de la chanson française, et Aurélie Saada. Sur la scène de la Salle Bleue, dernier jour des Francos Juniors et Daniel Auteuil en soirée.

Les billets sont accessibles à la vente sur le site des Francofolies . En moyenne, l'entrée unique tourne autour des 50 euros.