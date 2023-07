Francofolies de La Rochelle : la première soirée du festival annonce la couleur

Les Francofolies de La Rochelle sont officiellement lancées et les festivaliers sont contents de retrouver ce rendez-vous musical qu'ils aiment tant. Ce mercredi 12 juillet, près de 15.000 spectateurs sont amassés devant la scène Jean-Louis Foulquier sur le Saint-Jean d'Acre. Pendant cinq jours, ils devraient être plus de 150.000 à profiter des 84 artistes de la programmation officielle. Pour inaugurer le festival, des artistes haut en couleur : Adé, Izïa, M et Shaka Ponk.

Une programmation qui mélange les genres

Adé est la première à se lancer dans le grand bain. L'ancienne chanteuse du groupe de pop rock Thérapie Taxi chauffe le public avant de lancer son tube "Tout savoir". "C'est une bonne découverte, je ne la connaissais pas du tout", admet Franck, un festivalier qui a acheté son billet spécialement pour voir Shaka Ponk. En quittant la scène, elle fait sauter et danser son public une dernière fois avant de laisser sa place à Izïa.

Quand Izïa arrive sur scène, son énergie se propage de la fosse jusque dans les gradins. Elle chante, elle danse, elle court, elle sautille, la fille de Jacques Higelin ne se laisse pas une seconde de répit et termine son concert en sueur. En osmose avec le public, elle enchaîne ses titres allant du plus connu "Mon coeur", jusqu'à "Dragon de métal" écrite pour son père décédé en 2018. Cette fois-ci, aucun commentaire politique n'a été fait par la chanteuse, alors qu'il y a quelques jours l'un de ses concerts a été annulé suite à la polémique qui la suit .

Pour continuer à électriser le public, M et ses musiciens ont poursuivi la soirée. À son habitude, le "Machistador", se lance dans un bain de foule monumentale. Entouré par des milliers de personnes, il joue de la guitare à une main, avec un verre de vin, ou encore une festivalière. Au milieu de ses titres, Izïa le rejoint, l'une de ses musiciennes reprend David Bowie et son pianiste se lance dans une reprise de Beat It de Micheal Jackson. Le public est servi en émotion et il le rend bien à l'artiste, dès que M lance les premières notes d'une chanson, il est accompagné par les festivaliers. On sent Matthieu Chedid ému de chanter sur une scène qui porte le nom d'une personne avec qui il entretenait une relation très forte : Jean-Louis Foulquier, le créateur des Francofolies de La Rochelle.

Ceux qui ont la lourde tâche de clôturer la soirée sont aussi ceux qui réalisent une dernière tournée avant une retraite écologique. Nombreux sont les festivaliers à avoir fait le déplacement spécialement pour Shaka Ponk et leurs guitares électriques. Certains de la Vendée, d'autres du Var ou encore de l'Ille et Vilaine. Le groupe se frotte aussi au bain de foule, mais dès la première chanson. Sur l'écran géant installé derrière les chanteurs, sont projetées des images de singes mais aussi d'Emmanuel Macron incarnant un marionnettiste qui dirige les gens vers un gouffre. Avec un public qui les acclame, ils lancent des pogos, une danse au cours de laquelle les festivaliers sautent de manière désordonnée en se bousculant.

A la surprise générale, les artistes ne sont pas les seuls à faire un bain de foule car le 2ème trophée de la Champions Cup a aussi eu droit à son moment de gloire. Gérard Pont, directeur du festival, a accueilli sur la scène des joueurs du Stade Rochelais qui ont brandi le trophée devant une foule aux anges.