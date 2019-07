Francofolies de La Rochelle : les dernières installations avant le top départ

La Rochelle, France

Depuis quelques jours et comme chaque année, La Rochelle se transforme pour accueillir les 13 scènes des Francofolies. Le plus gros chantier se situe sur l'esplanade Saint-Jean-d’Acre. C'est ici que se trouve la scène Jean-Louis Foulquier - la plus grande du festival - qui compte 12 000 places et qui reçoit les grosses têtes d'affiche. Cette année, il y aura notamment Angèle, Deluxe, Lomepal, Soprano ou encore Zazie.

La scène Jean-Louis Foulquier est bientôt prête. © Radio France - Louise Buyens

L'équipe de menuisiers en plein travail. © Radio France - Louise Buyens

Pour que tout soit prêt lors de l’ouverture le 10 juillet, 250 personnes travaillent depuis une dizaine de jours pour installer les scènes, le son, la lumière, les gradins, les bars, les lieux de restaurations mais aussi la décoration.

Guirlandes de fanions et coussins accueilleront les spectateurs. © Radio France - Louise Buyens

Il faut installer toute la signalétique pour aider les spectateurs à se repérer. © Radio France - Louise Buyens

Un festival durable

Cette année, les Francofolies mettent un point d'honneur à s'inscrire dans le développement durable. "On a offert 800 gourdes aux techniciens, on a fait un gros travail sur le tri (...) les producteurs dans la restauration sont locaux", détaille Morgane Motteau, la directrice exécutive du festival.

"On a mis un gros accent sur toutes les questions du développement durable" - Morgane Motteau, directrice exécutive des Francofolies. Copier

Le tri sélectif a une place importante sur le festival. © Radio France - Louise Buyens

Une fois le montage terminé, 300 personnes prendront le relais pour accueillir les festivaliers, gérer les bars, les espaces restauration, les renseignements ou encore la sécurité. En tout, 150 000 festivaliers sont attendus sur les 5 jours.