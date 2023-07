Francofolies de La Rochelle : les meilleurs souvenirs de concerts des festivaliers

Le coup d'envoi des Francofolies 2023 : c'est ce mercredi 12 juillet et pour cinq jours à La Rochelle. Avec un record d'affluence en perspective. Plus de 150.000 festivaliers sont attendus cette année. 84 artistes font partie de la programmation officielle, entre la Grande Scène Jean-Louis Foulquier et les différentes salles de La Coursive. A l'affiche cette année : M, Soprano, DJ Snake, Izïa, Shaka Ponk, Lomepal, Michel Polnareff, Renaud ou encore Sheila. Le meilleur de la scène française a défilé à La Rochelle depuis 1985. De quoi réveiller quelques souvenirs de concerts marquants. Paroles de festivaliers.

Les Gipsy, Kings de La Rochelle

Les Gipsy Kings avait enflammé l'esplanade Saint-Jean d'Acre en 1990. Le groupe de musique gitane, nouvelle version, sont revenus à La Rochelle en 2014. "Cela va peut-être vous étonner, mais les Francofolies m'ont apporté un groupe que je voulais voir depuis longtemps, ça a été un moment de partage fabuleux", confie un festivalier sexagénaire.

Les Gipsy Kings sur la grande scène des Francofolies en 1990 - © Capture d'écran

Micro d'argent pour IAM

Les Marseillais d'IAM traversent les décennies et créent l'évènement à chaque concert. C'était le cas en 1997 pour le groupe de hip hop français, puis en 2019 pour fêter les 20 ans de son album culte : L'école du Micro d'Argent dans une version symphonique exceptionnelle. La Rochelle a dansé le Mia sans modération. Pas de pacotille pour Eric qui possède tous les albums d'IAM. "Je les ai vus les deux fois, j'ai adoré, une communion incroyable avec un public de plusieurs générations."

Souvenirs mémorables des concerts d'IAM aux Francofolies © Maxppp - Xavier Leoty

La fièvre NTM

Les rappeurs de NTM ont mis la fièvre aux Francofolies à deux reprises. D'abord le 15 juillet 1996 dans un contexte électrique, puisque le groupe venait d'être condamné pour des propos outrageants envers la police lors d’un concert à Toulon, puis en 2018 à l'occasion de la reformation du duo mythique et des 30 ans d'existence du groupe. Laurent, fan rochelais de la première heure : "Quand JoeyStarr et Kool Shen se sont ressoudés, ça a fait chaud au cœur pour ceux qui sont fans depuis longtemps. Un concert impressionnant."

Le groupe NTM remet le feu aux Francofolies en 2018 © Maxppp - Xavier Leoty

David Guetta entre les gouttes

Le 16 juillet 2011, un record a été battu. Celui du nombre de places vendues pour un concert aux Francofolies. Le show du célèbre DJ français David Guetta aurait pu tourner au fiasco à cause des intempéries. Une partie du public avait quitté l'esplanade pour se mettre à l'abri. Les organisateurs ont eu le réflexe d'ouvrir librement l'accès au concert. "Tous ceux qui n'avaient pas de place ont finalement pu rentrer gratuitement, c'est vraiment impressionnant, une soirée mémorable", se souvient un festivalier rochelais qui n'a pas raté une édition depuis 15 ans.

En 2011, David Guetta a bravé la pluie pour mettre le feu aux Francofolies © Maxppp - Xavier Leoty