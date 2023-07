Francofolies de La Rochelle : Renaud dans l'intimité du théâtre de La Coursive

Pour le quatrième jour des Francofolies de La Rochelle, Renaud est monté sur la scène du Grand Théâtre de La Coursive. Avec deux dates à la programmation, dont ce samedi 15 juillet, il signe son sixième passage au festival. Un concert qui s'est joué à guichets fermés dans une salle de 997 places assises. Loin du Saint-Jean d'Acre qu'il côtoie depuis sa première venue en 1986, Renaud a offert un concert en toute intimité à son public.

Fan depuis les premiers instants

Dans la file d'attente de la salle de spectacle, les fans de Renaud sont facilement identifiables. Santiags, jean, t-shirt à l'effigie du chanteur, sans oublier le fameux bandana rouge accroché autour du cou. Même les plus petits sont parés, "mon papa m'a acheté le bandana pour le concert", raconte Lucie, 9 ans. La plupart sont des habitués des concerts de Renaud, "Deux, trois, cinq… Oui c'est la sixième fois", compte Francis sur ses doigts. Mais il y en a pour qui c'est une grande première, "je l'écoute depuis que je suis toute petite, j'avais ses CD chez moi que je fais encore écouter à ma fille", raconte Cécilia.

Tous ont un point en commun : rater le concert de leur idole n'était pas une option, "surtout dans une salle comme celle-ci". L'intimité de La Coursive charme le public et fait son effet dès l'entrée en scène du monument de la chanson française. "Je l'avais vu sur la scène Jean-Louis Foulquier en 1992, mais c'est vrai qu'on est debout, on est loin… alors que là on aura l'impression d'être proche de lui et lui de nous", explique Stéphane. C'est aussi une question d'oreille musicale, "sur un soir avec beaucoup de vent comme ce soir, le son sera forcément meilleur en intérieur qu'en extérieur, surtout pour un parolier comme lui", affirme Monique.

Ses textes, ce sont eux qui plaisent le plus, même à la jeune génération. Devant La Coursive, Agathe, 20 ans, cherche à acheter deux places pour rentrer avec ses parents, "je ferais tout pour une place, je cherche désespérément, mon père m'a biberonné à Renaud dès l'enfance, j'aime beaucoup ses paroles et ses valeurs".