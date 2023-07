Francofolies de La Rochelle : une dernière soirée électrique sur le Saint-Jean d'Acre

Ce dimanche 16 juillet signe l'un des moments les plus compliqués : les au revoir. Sur le Saint-Jean d'Acre, les Francofolies de La Rochelle ont tiré leur révérence après cinq jours de festival à danser, chanter et rigoler. Sous un soleil de plomb, l'ambiance était électrique, tant sur la scène que dans le public. Sur la scène Jean-Louis Foulquier, Pomme, Matmatah, Michel Polnareff et Louise Attaque ont eu la lourde tâche de dire au revoir à un public qui ne voulait pas les quitter.

ⓘ Publicité

Des concerts attendus par les festivaliers

Jusqu'ici la chanteuse Pomme n'avait chanté que sur les scènes du théâtre de La Coursive pour les Francofolies. Alors pour sa première sur la Grande Scène on lui a confié l'ouverture de la soirée. Dans un décors de jardin aux immenses champignons elle joue de la guitare et fait passer un appareil photo jetable au public pour qu'il se prenne en photo.

Juste après elle, le groupe de rock Matmatah entre en scène et dans la fosse, les drapeaux bretons se lèvent automatiquement. Des guitares, des batteries et des claviers résonnent dans tout le Saint-Jean d'Acre pendant une heure de concert qui est passée à la vitesse de la lumière. Pendant leur titre phare "Lambé An Dro", des cercles se forment dans la foule, certains se lancent dans une danse bretonne.

Au tour de Michel Polnareff de se prêter à l'exercice. En 57 ans de carrière celui qu'on surnomme "L'amiral" n'avait jamais posé les pieds sur la scène Jean-Louis Foulquier, et ce dimanche 16 juillet, à 79 ans, il l'a fait. Ses lunettes de soleil blanches, ses longs cheveux blancs bouclés et surtout son piano… il avait tout le nécessaire pour interpréter ses plus grands titres allant de "Love me, please love me", "Lettre à France" ou encore "Goodbye Marylou".

Pour clôturer cette magnifique soirée, le groupe de pop rock Louise Attaque a assuré le spectacle jusqu'à minuit. Mené par Gaëtan Roussel, la première partie du concert était dédiée à leur premier album aux chansons qui nous ramènent des années en arrière comme "J't'emmène au vent" et "Les nuits parisiennes" ou encore "Ton invitation". Pendant son concert, Louise Attaque demande à son public d'allumer les flashs des téléphones une dernière fois avant de le quitter.

Une soirée marquée par la disparition de Jane Birkin

Entre le concert de Pomme et de Matmatah, une vidéo rendant hommage en images et en musique à Jane Birkin a été diffusée sur les écrants géants de la grande scène. La chanteuse et comédienne est décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans suite à des problèmes de santé. Sur cette vidéo, on y voit une Jane Birkin en larmes, lors de son premier passage aux Francofolies en 1992 chantant "Je suis venue te dire que je m'en vais", une chanson écrite par Serge Gainsbourg. Chanson reprise par Louise Attaque sur la scène des Francofolies pour un dernier hommage. Michel Polnareff lui a également dédicacé son titre "Le bal des blazes".

loading