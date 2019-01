Francofolies : Zazie, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel rejoignent la programmation à La Rochelle

La Rochelle, France

De nouvelles têtes d'affiche pour les Francos 2019. Zazie, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, entre autres, viennent s'ajouter à la programmation déjà dévoilée.

Le 11 juillet, le groupe Hocus Pocus aura droit à une "Carte blanche", un concert totalement inédit, avec les membres de C2C : AllttA & Parrad. Le groupe Deluxe s'ajoute également à la programmation de la Grande Scène Jean-Louis Foulquier. Le même soir que Synapson, Christine and The Queens et The Blaze.

Gaëtan Roussel et Radio Elvis rejoignent M et Angèle le 10 juillet. Les L.E.J, elles, rejoignent Boulevard des Airs et Soprano le 13 juillet - premières Francos pour les filles de L.E.J. Quant à la clôture, le 14 juillet, on savait déjà qu'elle se ferait avec Patrick Bruel. Le voilà rejoint par Zazie, Jérémy Frérot et Trois Cafés Gourmands.

Les premiers noms sont aussi connus désormais pour le Grand Théâtre de La Coursive. Et nom des moindres : Jean-Louis Aubert, en solo, se produira une nouvelle fois aux Francos - son premier passage, c'était il y a plus de 30 ans - mais pour la première fois en salle : ce sera le 13 juillet dans le Grand Théâtre.

La même salle accueillera Cœur de Pirate et Renan Luce le 12 juillet. Renan Luce qui viendra présenter son nouvel album, façon années 60. La chanteuse québécoise, elle, sera accompagnée d’un quatuor à cordes. Elle réinterprétera ses 10 ans de succès en version intimiste.