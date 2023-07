Francofolies : l'hommage de Matthieu Chedid à Jean-Louis Foulquier

En 2023, cela fait 10 ans que le créateur des Francofolies, Jean-Louis Foulquier, nous a quitté. À la veille du début du festival, un documentaire "Jean-Louis Foulquier, plus belle la nuit" a été projeté en avant-première à l’espace Encan. Au-delà des Francofolies, ce passionné de musique a soutenu, aidé et accompagné de nombreux artistes comme Matthieu Chedid. Ce dernier présent sur la scène "Jean-Louis Foulquier" pour la soirée d'ouverture du festival 2023 se souvient de ce grand homme. Rencontre avec l'artiste avant sa montée sur la scène située au Saint Jean d'acre.

Jean-Louis Foulquier pour Matthieu Chedid

Matthieu Chedid : Jean-Louis Foulquier, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi. C'est même la personne qui a cru en moi avant tout le monde, notamment dans ces émissions. Il m'a fait faire ma première télé ! Je suis venu dans ce festival lorsque j'étais musicien pour mon père dans les années 90, je suis également venu avec Sinclair. Jean-Louis m'a bien connu avant même que je fasse mes chansons. Il m'a soutenu., m'a aidé. Il a été là dès le départ et c'est la personne qui le premier m'a soutenu. Quand je monte sur la scène, Jean-Louis Foulquier, c'est clair que je pense avant tout à l'homme extraordinaire, généreux, passionné de musique, passionné de chanson française. Je suis toujours ému quand je pense à lui, parce que c'est quelqu'un qui, au-delà de m'avoir aidé, a été un vrai amoureux des artistes. Il fait partie de ma famille musicale et j'ai un amour fou pour cet homme.

Une nouvelle date aux Francofolies pour M

C'est la 133ᵉ date de cette tournée que l'on fera aux Francofolies ce soir. On a tellement joué que l'on est imprégné de cette idée, de ce concert. C'est ça qui est génial, c'est que ça laisse toute la liberté de pouvoir être et faire ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Il y a quand même un côté théâtral dans mes concerts aussi et c'est ça prendre le spectacle, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi cette scène que j'ai eu la chance de vivre plusieurs fois et qui offre un rapport au public sensuel. On les ressent tous jusqu'au dernier rang.