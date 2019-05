François Claude, le directeur d'Equinoxe nous dévoile pour la dernière fois la saison à venir

Châteauroux, France

Un quart de siècle, forcément, cela vous marque un homme. François Claude, après 25 ans à la direction d'Equinoxe, s'apprête à passer la main en septembre. La fin d'une aventure entamée en 93, à l'époque où Châteauroux possédait seulement un théâtre municipal. Il se confie sur cette aventure inoubliable, "le projet d'une vie" reconnait-il.

Une programmation très axée théâtre pour cette nouvelle saison

Beaucoup de théâtre pour cette saison à venir explique François Claude qui répond à une demande du public : "D'une année sur l'autre on oscille entre les arts de la piste, le cirque contemporain et le retour au texte". Au total, 36 spectacles au programme, un peu moins que l'an dernier et pour cause : la saison commencera en octobre, et non pas en septembre comme c'est le cas habituellement, puisque le successeur de Françosi Claude prendre ses fonctions à ce moment-là. Trois "finalistes" sont actuellement en lice, on en saura plus en août. En attendant vous retrouvez la programmation ici.