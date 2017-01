François et Olivier, deux Dijonnais fin prêts pour le 4L Trophy 2017

Du 16 au 26 février, c'est le 4L Trophy, un raid en direction du Maroc, à bord de la célèbre Renault 4. François et Olivier, deux Dijonnais, vont s'élancer dans moins d'un mois. Ils nous racontent.

Le 4L Trophy, c'est un raid étudiant et humanitaire du 16 au 26 février. Le départ est donné à Biarritz et les équipages vont parcourir 8000 kms jusqu'au Maroc, en passant par l'Espagne. Parmi les engagés, des étudiants bourguignons de l'ESIREM : François et Olivier de la Chouet'Team.

François et Olivier et leur 4L. - .

Un an de préparation

De la recherche de la voiture à la communication en passant par la recherche de sponsors, ils n'ont pas chômé.

Et évidemment, jusqu'au départ, il faut tout donner pour être prêt pour le 4L Trophy.

