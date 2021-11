François Hollande en dédicaces à Châteauroux

On pourrait croire que les deux rivaux de la présidentielle 2012 continuent de se marquer à la culotte ! Quatre semaines après le passage de Nicolas Sarkozy à la librairie Arcanes de Châteauroux, son successeur François Hollande a, là aussi, pris son fauteuil. l'ex-président socialiste était son tour en séance de dédicaces pour son dernier ouvrage "Affronter".

Des militants hésitants...

Dans la file d'attente, on retrouve évidemment plusieurs militants de gauche. Des militants parfois un peu perdus à 6 mois de l'élection présidentielle. La candidate du Parti Socialiste Anne Hidalgo est loin de provoquer l'enthousiasme; elle qui stagne à 5% dans le dernier sondage d'Harris Interactive pour Challenges. "Ca va être délicat, je ne sais pas du tout quel avis je pourrais donner" reconnaît Christian, qui ne sait pas encore pour qui il va voter.

Cette hésitation à propos d'Anne Hidalgo, François Hollande la comprends : "On est toujours dans l'interrogation de savoir si c'est une candidate qui peut gagner. Donc ce que je dis à Anne Hidalgo, c'est : il faut qu'elle se présente pour gagner. Et ce que je dis des autres candidats de gauche, c'est que vous n'êtes pas là simplement pour faire une course entre vous. Pour savoir qui va faire 8, 9 ou 12%. C'est de savoir lequel ou laquelle va être capable d'être au second tour."

... et des cahiers d'allemand dédicacés

Si dans la file d'attente, beaucoup sont des militants de gauche; il y a aussi de simples curieux, comme Lucas, élève de seconde. Déjà présent lors de la venue de Nicolas Sarkozy il y a quelques semaines, il est venu faire à nouveau dédicacer son cahier d'allemand. Nicolas Sarkozy lui avait écrit un mot d'excuse, car le jeune homme était arrivé en retard en cours pour pouvoir venir le voir. À côté de la dédicace de son prédécesseur à l'Élysée, François Hollande a ajouté cette petite phrase, sous forme de boutade : "C'est toujours la faute de Nicolas Sarkozy. Mais là c'était pour la bonne cause".

En marge de la visite de François Hollande, un petit groupe de gilets jaunes est venu protester contre la politique menée par Emmanuel Macron.