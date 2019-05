François Hollande annoncé aux Francofolies de La Rochelle

L'ancien président de la République viendra participer au nouveau rendez-vous : "J'ai la mémoire qui chante". Comme Fanny Ardant, Michel Houellebecq, Jean Teulé et sans doute Edgar Morin.

C'est une innovation originale de la prochaine édition des Francofolies de La Rochelle : "J'ai la mémoire qui chante". Cinq personnalités viendront raconter les chansons de leurs vies. L'ancien président de la République François Hollande, mais aussi l'actrice Fanny Ardant, les écrivains Michel Houellebecq et Jean Teulé. Le philosophe Edgar Morin a aussi donné son accord de principe - il manque encore la confirmation formelle.

"L'idée, explique le directeur artistique des Francofolies, Gérard Pont sur France Bleu La Rochelle, c'est de savoir quelles sont les chansons qui ont marqué ces personnalités". C'est lui qui leur a proposé - "Michel Houellebecq a été le premier à dire oui".

Une biographie musicale de la personnalité

Chacun viendra donc, chaque soir à 17h30, entre le 10 et le 14 juillet, dire les cinq chansons qui ont marqué sa vie. Sur une petite scène de 150 places, place de la Chaîne, au pied de la Tour de la Chaîne. Le chanteur Yann Destal interprétera les cinq chansons. Et le journaliste rochelais Eric Fottorino, confondateur de l'hebdomadaire Le 1, mènera un entretien qui permettra de faire "un portrait, une biographie musicale" de la personnalité, explique Gérard Pont. "Une manière d'apporter un autre regard sur la chanson" et sur ces personnalités.

Suggestion de France Bleu La Rochelle pour François Hollande : "Singin' in the Rain" (Chantons sous la pluie), en mémoire de ses fameux déboires météorologiques !

L'entrée est gratuite mais il faut réserver sur le site des Francofolies.

Le programme de "J'ai la mémoire qui chante"