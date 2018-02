"Monsieur le Président, tremblez, ce n'est pas fini". Jacques Marthon a prévenu François Hollande lors de l'inauguration de la nouvelle mairie de la Commune Libre du Trech, dont il est le maire : le cabaret du Trech continuera encore à se moquer de lui. "On sera sans pitié" ajoute même Jacques Marthon en riant.

J'ai passé 20 ans au cabaret du Trech, j'ai maintenant une résistance à toute épreuve". François Hollande

François Hollande a cependant montré encore son sens de l'humour et de la dérision, tout en concédant que les auteurs du cabaret ne l'ont pas ménagé du tout. Il assure même que les Canteloup, Gerra et les autres ne sont jamais allés aussi loin.

"Pendant cinq ans je n'ai pas été ménagé par certains observateurs, par l'opposition et les imitateurs. On me demande souvent comment je faisais pour résister. Mais moi j'ai passé 20 ans au cabaret du Trech, alors j'ai maintenant une résistance à toute épreuve."

François Hollande a un an pour se préparer toutefois à de nouvelles épreuves. Le cabaret du Trech fait une pause en 2018, mais revient plus sarcastique que jamais en 2019 promettent ses organisateurs.