Episodes 21 à 25 - François Pompon, de la Grande Guerre à l'Ours Blanc

Simple silhouette

C'est comme ça qu'on pourrait décrire les animaux de François Pompon : des silhouettes. Certains critiquent ce nouveau style avec véhémence. Le bourguignon ne se laisse pas faire.

Fier comme un coq

François prenait sur son repos pour modeler son rêve.

Toute une ménagerie

Le jardin des rêves

Mes chères petites bêtes me rendent bien mon amitié.

La ménagerie du jardin des plantes est bien plus qu’un lieu de balade pour le futur père de l’ours. Il est ici chez lui. Et l’inverse est aussi vrai. Dans son petit logement , les animaux en argile et en plâtre sont comme à la maison.

Seul et sans travail

La Grande Guerre

J’ai perdu 20 ans de ma vie à travailler pour les autres.

François Pompon a 59 ans. Tous les hommes de moins de 48 printemps, en âge de tenir une arme, sont mobilisés. François, trop vieux, la barbe trop blanche, n’en fait pas partie.

Survivre

Pompon a faim. C’est la guerre. Il n’a pas d’autre choix que d’accepter des petits boulots pour survivre.

Après la mort de St Marceaux, ami et employeur de François, Berthe a commencé à souffrir de paralysie.

Série noire

La paix au jardin

À Paris, Berthe est plus en sécurité et Pompon peut plus facilement trouver du travail. L'une des promenades quotidiennes du bourguignon l'emmène à la ménagerie du Jardin des Plantes.

Une rencontre polarisante

Le jeudi au petit matin, je passais prendre Pompon et nous partions à pied pour le Jardin des Plantes. Il était équipé d'une grande boîte de bois comme celle des réparateurs de porcelaine.

