Episodes 16 à 20 - François Pompon, le coup de foudre pour les "petites bêtes"

Depuis sa séparation avec Auguste Rodin, François Pompon travaille avec René de Saint-Marceaux. Ce sculpteur est normand et renommé à la fin du XIXe siècle.

Qu'est-ce qui a décidé François Pompon et sa femme Berthe d'acheter une maison à Cuy-Saint-Fiacre, en Normandie ?

Pour la première fois depuis 17 ans, le Salon des artistes français refuse d’exposer les sculptures de notre bourguignon. Dans le milieu, on dit que c’est Auguste Rodin lui-même qui a exigé la mise au ban de François.

Les bêtes posent fort bien, et même beaucoup mieux que les hommes et les femmes, car l'immobilité pour eux est un repos. Et puis, la bête, même quand elle comprend qu'on la regarde, ne perd pas son naturel.