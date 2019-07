Françoise Bourdin et Anne Goscinny, les marraines de la 34e fête du Livre à Saint-Etienne

La Fête du Livre aura lieu du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2019. La ville de Saint-Etienne dévoile une partie de la programmation dont les deux têtes d'affiches : Françoise Bourdin et Anne Goscinny.

Saint-Étienne, France

La 34e édition de la Fête du Livre de Saint-Etienne révèle déjà ses premières surprises ce mardi. Cette traditionnelle manifestation autour du livre se déroulera du jeudi 17 au dimanche 20 octobre 2019 sur la place Jean Jaurès. Elle réunira 270 auteurs de tous genres littéraires confondus.

Françoise Bourdin, marraine de la Fête du Livre

La marraine de la Fête du Livre sera cette année la romancière Françoise Bourdin. Un phénomène littéraire assez peu médiatisée qui compte une quarantaine de romans publiés, dont Au nom du père, _Face à la me_r, Le Choix des autres, tous des best-sellers.

"C'est quelqu'un qui parle bien de notre vie quotidienne, ce qui nous traverse. Elle parle bien de la province française et il y a une sorte de rupture sociale cette année alors c'était important de la recevoir" explique la commissaire de la Fête du Livre, Isabelle Rabineau .

Anne Goscinny, marraine des Mots en Scène

Le 7e Festival des Mots en scène est un "cabaret littéraire" où les romans et les bandes-dessinées prennent vie grâce à des compagnies de théâtre et de danse. Anne Goscinny, auteure de six romans en sera la marraine. Elle est notamment la créatrice de Lucrèce que beaucoup interprètent comme étant la soeur du Petit Nicolas, crée par René Goscinny, son père.

"Il va y avoir un roman graphique sur la vie de René Goscinny qui va être publié fin août et elle pourra en parler. Ce sera l’événement de la rentrée littéraire !" se réjouit la commissaire.

Pour tous les goûts

Parmi les invités d'honneur, Françoise Bégaudeau, Nicolas Offenstadt, Raphaëlle Giordano, Monseigneur Chauvet (recteur de Notre Dame de Paris), Philippe Besson. Seront présents également des sportifs tels que Nathalie Simon, Jérémie Janot.

La place Jacquard sera dédiée à la jeunesse. Une grand place sera faite à la bande-dessinée avec une exposition immersive en partenariat avec la maison d'édition Casterman. La Place Dorian incarnera le versant documentaire "vert et littéraire" avec des ateliers de relaxations et d'initiation à la sophrologie. Pour la première fois, la Fête du Livre organisera une journée professionnelle consacré au roman adolescent le 17 octobre.

Pour retrouver le programme de la 34e Fête du Livre c'est ici.