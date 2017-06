Françoise Nyssen : "Je suis à Nantes dans ce musée, j'éprouve de la joie et du bonheur."

Le musée d'Arts de Nantes a été inauguré ce vendredi midi par la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Rénové et agrandi après six années de fermeture et 88,5 millions d'euros de travaux. 900 œuvres sont de nouveau accessibles au grand public.

Il y en a pour tous les goûts : peintures, sculptures, photos, du XIIIème au XIXème siècles. On peut y contempler des œuvres de grands maîtres tels Picasso, Monet, Rodin.

Pour son inauguration ce midi tout ce que Nantes compte de décideurs étaient présents. 350 élus (nouveaux et anciens), institutionnels et décisionnaires. C'est la ministre de la Culture en personne, Françoise Nyssen, qui est venue dévoiler la plaque inaugurale.

Sur les marches qui mênent à l'édifice, Françoise Nyssen a été accueillie par l'ancien premier ministre et ancien maire de Nantes Jean-Marc Ayrault.

La ministre de la Culture Françoise Nyssen vient d'arriver au Musée d'Arts de #Nantes pour l'inaugurer. pic.twitter.com/99TZvoZMmI — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) June 23, 2017

Visite express

La ministre a visité le nouveau musée d'Arts de Nantes au pas de course. D'abord le Patio avec une installation contemporaine de l'artiste Susanna Fritscher : des fils de silicone ultra-minces suspendus depuis la verrière sur 15 mètres de haut.

Cette œuvre magnifique vous élève, vous enchante, c'est vraiment inspirant." - Françoise Nyssen

La ministre de la Culture entourée du maire de Nantes Johanna Rolland et de la directrice du musée Sophie Lévy. © Radio France - Pascale Boucherie

Après avoir traversé les salles rénovées, la ministre s'est engouffrée dans le Cube, l'extension du musée de 2000 m2 consacrée à l'art contemporain.

Un parcours dans ce musée peut mener à l'enchantement. Je suis à Nantes, je suis dans ce musée, j'éprouve de la joie et du bonheur." Françoise Nyssen

Le musée d'Arts de Nantes bénéfice de prêts provenant du Louvre, du musée d'Orsay, ainsi que du Musée Picasso.

Horaires d'ouverture/Eté : tous les jours sauf le mardi (fermé) de 10h à 19h et nocturne le jeudi jusqu'à 21h.