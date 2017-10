Françoise Nyssen : "l'incendie de Beaulieu ? Un assassinat de la culture"

La ministre de la culture est à Saint-Étienne ce lundi. À l'occasion du 70e anniversaire du centre dramatique national Jean Dasté, elle inaugurera les nouveaux locaux de la Comédie de Saint-Étienne et assistera à une présentation des actions du nouveau théâtre de Beaulieu, incendié en juin dernier.

Pourquoi venir inaugurer, en personne, le nouveau bâtiment de la Comédie de Saint-Étienne ?

C'est pour le moins la preuve absolue que la création n'est pas réservée à Paris. Il faut qu'elle soit accessible à tous, partout, en banlieue, en province. Là, à Saint-Étienne, c'est une institution qui a été créé il y a 70 ans dans une vision extrêmement moderne, par une femme, Jeanne Laurent, et cela reste d'actualité, noter cela est très important.

Où en sommes nous dans la politique de décentralisation de la culture ?

C'est une politique de la culture pour tous, partout, elle pourrait même être décentralisée à Paris si j'ose dire ! L'important c'est qu'elle existe partout et pour tous, qu'elle soit reconnue comme telle. Notamment ce réseau national des centres dramatiques qui sont chaque fois menés par des artistes, dans leur singularité, leur diversité et leur richesse propre. C'est très important, il y a plein d'autres labels qui ont été créés avec tous les domaines, la danse, la musique, l'art, le crique.. tout cela maille le territoire. Il faut les penser dans leur notion de service public et l'exigence artistique accessible pour tous là où ils sont, avec une politique tarifaire qui permette cette accessibilité à tous. C'est une démarche qui est engagée et sociale pour transmettre l'art au plus grand nombre.

Pour Beaulieu, on sera là (Françoise Nyssen)

En juin dernier, le théâtre Beaulieu a été incendié, c'est une petite structure, qui a eu des difficultés comment la soutenir ?

Regardez ce qu'il s'est passé, c'est un cas très très précis, c'est un incendie. Dès le départ, on a fait valoir un soutien ne fusse que par un message. On s'est exprimé publiquement pour dire que nous étions scandalisés d'apprendre qu'un lieu de culture était ainsi brûlé, comme un assassinat de la culture, ce qui renvoie aux périodes très sombres de notre histoire. D'entrée de jeu, on a apporté notre soutien au théâtre Beaulieu et à la ville de Saint-Étienne. En me rendant à Saint-Étienne, je souhaite rendre visite aux équipes. Ils ont trouvé une solution d'accueil, toutes les infrastructures de la ville ont permis à ces équipes de pouvoir poursuivre leurs activités et dans l'avenir, il faudra trouver une solution pérenne. L'Etat jouera pleinement son rôle d'accompagnement. On sera là.

Une aide sous quelle forme ?

Très sincèrement, c'est un dossier suivi avec attention. On ne peut pas savoir aujourd'hui quelles sont les demandes. Ils seront accompagnés mais je n'ai pas une somme à vous donner. Ce qui est important, c'est de dire que l'Etat est présent. En tant que ministre je me déplace sur le territoire, je choisis Saint-Étienne, à la fois pour cette activité du centre dramatique qui fête ses 70 ans mais je vais automatique voir les autres lieux et là, particulièrement celui-là.