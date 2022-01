Frappé par le Covid-19 et pour remercier le CHRU de Tours, un artiste organise une vente d'œuvres d'art

C'est un miraculé et il a voulu, à sa manière, remercier les personnels soignants. L'artiste Jamal Lansari organise jusqu'au 31 janvier une exposition-vente d'œuvres d'art dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Près de 70 œuvres réalisées par 63 artistes d'horizons divers, avec des tarifs qui varient de 50 à 20.000 euros. L'intégralité des ventes sera reversée au Fonds de dotation du CHRU de Tours. Une idée née dans l'esprit de Jamal Lansari à la suite de son passage en réanimation, en mars 2020.

Certaines œuvres évoquent clairement le Covid-19... © Radio France - Romain Dézèque

Frappé par le Covid-19, l'homme est emmené au CHRU de Tours en urgence. Il y passe deux semaines, dont une dans le coma. "Je n'allais pas en revenir" confie l'artiste, qui garde près de deux ans après de lourdes séquelles : "j'ai encore ma canne pour marcher, car j'ai des problèmes articulaires et j'ai du mal à retrouver mon souffle. On n'a pas la même manière de s'oxygéner. Et il y a aussi des conséquences psychologiques, des choses qui se passent la nuit, on se réveille en sursaut sans savoir pourquoi… il ne faut pas sous-estimer ce virus. J'ai été tellement touché que l'exposition ne suffira pas pour remercier l'hôpital."

...d'autres sont plus abstraites. © Radio France - Romain Dézèque

Quelques mois après, Jamal Lansari avait fait don d'une œuvre au service de réanimation du Pr Dequin. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il a donc monté un projet de "remerciement collectif" avec 63 artistes. "J'ai dans mon entourage beaucoup de personnes soignantes, si ça peut leur offrir un peu de réconfort dans leur quotidien qui est assez dur en ce moment..." explique l'une d'entre eux, Isabelle Schubnel, artiste-peintre. Car l'argent récolté servira à financer des projets qui viseront à améliorer les conditions de travail des soignants, mais aussi l'accueil ou la prise en charge des patients selon le Fonds de dotation du CHRU. Ce dernier pourra par ailleurs conserver les œuvres qui n'auraient pas été vendues.

Le prix des œuvres varie de 50 à 20.000 euros © Radio France - Romain Dézèque

Les premiers visiteurs semblent conquis par le projet, "c'est sain que les "soignés artistes" se préoccupent des soignants" estime Pascal. "Je crois que l'hôpital a besoin de beaucoup d'argent" abonde Thierry, "mais alors est-ce que c'est le rôle du public et des artistes d'apporter cet argent ? Pour valoriser les gens qui travaillent à l'hôpital, je crois qu'on peut le faire."