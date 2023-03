Frédéric François bientôt en concert en Dordogne

Les billets sont d'ores et déjà disponibles pour pouvoir assister au concert de Frédéric François. Le chanteur de "Mon coeur te dit je t'aime" et de "je t'aime à l'italienne" sera en concert en Dordogne, au Palio de Boulazac, le 17 février 2024. à 20 heures. Le prix des places varie entre 49 et 69 euros .

Plus de 50 ans de carrière

Frédéric François a enregistré plus de 500 chansons, principalement des chansons d'amour, et il se présente comme un "crooner italien". Il est né en Sicile avant de partir pour la Belgique où il a commencé sa carrière dès l'âge de 13 ans dans un groupe de musique. En 2019, il a fêté ses 50 ans de carrière**, il était venu chanter cette année-là à la fête du pain de Mensignac. **