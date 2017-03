Fréquentation en hausse à la bibliothèque de Cepoy après son déménagement

La bibliothèque de Cepoy, dans le Montargois, a déménagé depuis un mois. Plus visible, elle attire désormais plus de monde.

Jusqu'à présent, la bibliothèque de Cepoy était un peu cachée, derrière la mairie. Le 1er février, elle a emménagé rue Saint Antoine, au cœur du centre-ville, et personne ne peut plus la louper. Elle a été inaugurée officiellement hier, et les premiers chiffres de fréquentation sont plutôt bons. Depuis un mois, la bibliothèque est passée de 80 à une centaine d'adhérents.

C'est beaucoup plus grand, on est au coeur du village. Les gens nous voient, ou nous découvrent, même, pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une bibliothèque" - Claudine Baudenon, responsable de la bibliothèque

L'agglomération montargoise possède en tout 8 structures de lecture, dont 3 médiathèques à Amilly, Montargis et Châlette-sur-Loing. L'offre est donc conséquente dans le secteur. Mais pour le maire de Cepoy, Jean-Paul Schouleur, il était important de renforcer l'offre dans la commune.

On veut bien tout centraliser, mais dans ce cas-là, il ne reste plus rien dans les communes rurales ! Cette bibliothèque, c'est un lieu de rencontre. Quand on fait des propositions d'activités, les gens viennent." - Jean-Paul Schouleur, maire de Cepoy

L'achat du bâtiment et son aménagement ont coûté 135.000€. L'État, la région et le département ont participé à hauteur de 78.000€. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Et le samedi de 10h à 12h.