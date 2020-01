Fréquentation record pour le château du Haut-Kœnigsbourg l'an dernier

Thannenkirch, France

561.652 personnes ont exploré le Château du Haut-Kœnigsbourg l'an dernier. Le Département du Bas-Rhin, propriétaire du monument, a fait les comptes.

La fréquentation du monument a progressé de 4.3% par rapport à 2018. C'est un record depuis 1997. C'est année-là, 595.000 visiteurs avaient franchi le pont-levis de cette forteresse, construite au 12ème siècle et restaurée par l'empereur Guillaume II au début du 20ème siècle.

Château du Haut-Koenigsbourg, en mai 2019 © Radio France - Olivier Vogel

En 2019, le château a profité d'un beau coup de projecteur, avec le passage du Tour de France le 10 juillet. Il bénéficie également très bonne réputation sur les réseaux sociaux. Le Haut-Koenigsbourg affiche aussi la marque « Qualité Tourisme » depuis quelques semaines.

Le nombre de touristes espagnols a doublé en 4 ans

Un visiteur sur quatre est un enfant. Le site a totalisé 30 000 entrées scolaires et extrascolaires. 14% des visiteurs sont venus en groupe.

Le Château du Haut Koenigsbourg offre une vue imprenable sur la plaine d'Alsace et la Forêt-Noire © Radio France - Aurélie Lagain

Les Français sont été les plus nombreux l'an dernier à grimper jusqu'au site, avec 317.218 visiteurs, devant les Allemands (80.409), les Belges (24.483) et les Espagnols (22.295). Les touristes espagnols sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à déambuler au sein de ses murailles (+110% en 4 ans).

Construit à plus de 750 mètres d'altitude, doté d'un donjon de 62 mètres de haut, le château fort domine la plaine d'Alsace. Il bénéficie également d'un panorama exceptionnel sur les sommets des Vosges, la Forêt-Noire et parfois même les Alpes.