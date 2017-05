Fréquentation record pour le Grand Prix de Pau

C'est un record: 36 000 personnes sont venues au Grand Prix de Pau ce week-end. C'est la plus grosse fréquentation depuis 2014.

36 000 visiteurs

Un "cru exceptionnel" selon les mots de François Bayrou. Et qui fait du bien après une année compliquée en 2016 à cause notamment du mauvais temps. Résultat cette année la fréquentation augmente de 20% d'après les premières estimations de ce dimanche soir. Et pour deux raisons d'après le président du Grand Prix Joël Doval: le beau temps et le très beau plateau. Seul petit bémol les animations au Parc Beaumont, plus dispersées que les autres année et qui a attiré un peu moins de monde.

On a réussi à faire un Grand Prix populaire » Joël Doval, le président du Grand Prix de Pau

Le président du Grand Prix Joël Doval Copier

Beaucoup de monde aux casetas

Même bilan, très positif du côté des casetas. Pour la première fois elles étaient installées place Clémenceau, et non plus Place Royale comme avant. Et ce déménagement n'a amené que du bon pour les commerçants. Beaucoup de monde, samedi soir notamment mais aussi l'après-midi, pendant tout le week-end. Pour Eric Cazajus, du Vintage Café, la place Clémenceau est l'emplacement parfait: plus central, plus passant, et plus aéré. Cela fait 3 ans qu'il fait les casetas, et il n'avait jamais vu un samedi soir comme cette année.

Eric Cazajus, du "Vintage Café" n'avait jamais vu autant de monde aux casetas Copier

Les casetas restent ouvertes toutes cette semaine jusqu'à la fin du Grand Prix Historique dimanche prochain.