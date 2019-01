Fréquentation record pour les musées de Strasbourg en 2018

Strasbourg, France

Avec 652.000 visiteurs, les dix musées de Strasbourg ont connu l'an dernier un pic de fréquentation. C'est un record : en cinq ans, la fréquentation a progressé de 23%. En un an, la fréquentation a connu un bond de 11%. Ce bon résultat s'explique notamment par la progression des entrées au MAMCS, musée d'art moderne et contemporain, qui fêtait ses vingt ans l'an dernier avec deux expositions-phares, "Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930" et la saison "Happy 20", avec ses différentes déclinaisons, dont l'actuelle exposition consacrée à Joana Vasconcelos, "I want to Break Free".

Le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Plusieurs rendez-vous réguliers ont été plébiscités par le public : 22.500 personnes se sont déplacées à Strasbourg pour la Nuit des musées au mois de mai et 25.904 en septembre dernier lors des Journées du Patrimoine.