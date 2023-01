Fréquentation touristique record : "Le regard sur la région est en train de changer", selon Daniel Fasquelle

L'année 2022 restera celle des records pour le tourisme dans les Hauts-de-France. Lors de la saison printemps-été, les professionnels de la région ont enregistré dix millions de nuitées, soit une hausse de 4 % comparé à 2019, avant la pandémie de coronavirus. Dans l'hôtellerie de plein air, la hausse est de 12 %.

"On parle de nuitées et c'est le plus important : quand les gens restent pour une nuit, ça veut dire qu'il ont consommé dans les restaurants, dans les commerces, dans les équipements, dans les activités qu'on peut leur proposer. Ce ne sont pas que des touristes de passage", explique ce lundi Daniel Fasquelle, président du Comité régional du tourisme, qui confirme que ces bons chiffres se sont maintenus pendant les vacances de Noël et de la Toussaint.

"Mettre en avant son identité culinaire"

"Le regard que les Français, que les habitants de la région, que nos voisins belges ou anglais portent sur la région est en train de changer, poursuit le maire du Touquet. Nous sommes une grande région touristique mais qui s'ignore. Le réchauffement climatique peut y contribuer, mais à la marge. Nous avons aujourd'hui une offre qui correspond à ce qu'attendent des touristes : une offre de proximité, qui veut aussi dire plus économe, sans forcément être obligé de prendre l'avion. Et puis nous avons une diversité absolument incroyable : le littoral est en progression constante, mais on sait que le tourisme rural progresse aussi. On a cinq parcs naturels régionaux, on a des équipements absolument incroyables, des événements tout à fait formidables et qui n'ont rien à envier à ce que d'autres régions peuvent proposer."

Pour maintenir cette tendance sur 2023, la région souhaite capitaliser sur le label "Région européenne de la gastronomie" obtenu récemment. "Ce label va obliger la région à mettre en avant son identité culinaire, à mettre en avant le fait que nous sommes une région de gastronomie, estime encore Daniel Fasquelle, invité ce lundi de France Bleu Nord. La gastronomie, ce ne sont pas pas que les grands restaurants étoilés. Il y a aussi ces nouveaux restaurants, les brasseries, les micro-brasseries qui sont un peu partout, etc. On voit bien qu'il y a aujourd'hui un vrai intérêt pour les produits locaux. On en a énormément et il faut simplement que l'on en prenne conscience nous-mêmes pour mieux en parler à l'extérieur. On sait que la gastronomie, c'est un élément qui peut déclencher un séjour. Quand on va dans un endroit, on a envie de goûter des produits locaux. On a envie d'en profiter et parfois, de repartir aussi avec ces produits pour prolonger le séjour. C'est un élément déterminant."