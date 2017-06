Fréro Delavega à Bordeaux : revivez leur dernier concert en photos

Les Fréro Delavega ont donné leur dernier concert ce samedi soir place des Quinconces à Bordeaux devant plus de 25 000 personnes. Jérémy Fréro et Florian Delavega ont voulu dire au revoir à leurs fans en jouant leurs titres les plus célèbres et n'ont pas hésité à se mêler au public pour chanter.

Plus de 25 000 personnes étaient présentes place des Quinconces. © Radio France - Mélanie Juvé

Les Fréro Delavega se sont jetés dans le public. © Radio France - Mélanie Juvé

