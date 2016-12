Fréro Delavega : fin de parcours le 10 juin à Bordeaux

Ce sera l'un des événements musicaux de l'année 2017. Le duo originaire du Bassin d'Arcachon donnera son dernier concert avant de se séparer le samedi 10 juin sur la place des Quinconces. Plus de dix mille fans ont déjà réservé leur place.

Le 4 novembre dernier, les Fréro Delavega ont annoncé leur prochaine séparation. L'aventure du duo originaire du Bassin d'Arcachon et révélé par l'émission The Voice s'achèvera à l'issue de leur tournée actuelle. Et ils termineront à la maison, le 10 juin, sur la place des Quinconces à Bordeaux. Un concert événement qui va réunir énormément de fans. La semaine dernière, 10.000 places avaient déjà été vendues. Un démarrage de la billetterie impressionnant. La jauge prévue peut grimper jusqu'à 25.000 places.

VIDÉO - Le reportage de Pauline Pennanec'h à Gujan-Mestras

Les Fréro Delavega vont mettre fin à une association à succès. Chez eux, à Gujan-Mestras, c'est la déception qui avait suivi l'annonce de leur séparation. France Bleu Gironde s'était rendue dans la commune qui a vu grandir Jérémy Frérot et Florian Delavega.