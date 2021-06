Fresnay-sur-Sarthe, deuxième "Village préféré des Français" de 2021

Jamais les Pays de la Loire n'avaient réalisé une si belle performance : la commune de Fresnay-sur-Sarthe décroche la deuxième place dans l'émission "Le village préféré des Français", animée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3 ce mercredi soir. Elle s'incline face à Sancerre, dans le Cher, qui est sacré Village préféré des Français.

Des atouts patrimoniaux et culturels

La commune sarthoise, sélectionnée pour représenter la région, a notamment mis en avant dans l'émission son patrimoine et son artisanat local, à travers le musée de la coiffe, le tapissier et le joaillier qui travaillent toujours sur place. L'héritage du travail des tisserands et des tanneurs de cuir a aussi marqué la commune sur le plan architectural, avec des maisons atypiques.

Impossible aussi d'omettre la gastronomie locale : Stéphane Bern a été invité à déguster des rillettes faites artisanalement par un charcutier, lors d’un pique-nique dans le coteau des vignes, replantées il y a seulement quelques années. La maire Fabienne Labrette-Ménager expliquait vouloir mettre en avant _"la douce France_, cette France de villages, avec ses clochers, son savoir-faire et ses associations." Pari réussi pour celle qui espérait finir dans le Top 3 ou le Top 5 de l'émission.

Meilleur résultat pour les Pays de la Loire

Jamais les Pays de la Loire n'avait fini deuxième ou gagné "Le village préféré des Français" : la meilleure prestation dans la région était jusque là détenue par le village de Sainte-Suzanne, en Mayenne, qui était arrivé 3e en 2013. Quant à la Sarthe, ce n'est que la deuxième fois qu'un de ses villages était en lice : Asnière-sur-Vègre en 2018 avait fini 11e sur 14.

Fresnay-sur-Sarthe pourrait bien voir les touristes affluer davantage suite à cette 2ème place. Les communes arrivées dans le Top 5 du Village préféré des Français ces dernières années ont vu pour certaines leur fréquentation augmenter de 15% à 20%. Le village vainqueur l’an dernier, Hunspach en Alsace, a même vu son nombre de visiteurs bondir de 6.000 à 40.000 par an.