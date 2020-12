Fresnay-sur-Sarthe va pouvoir construire son centre culturel grâce au plan de relance

Ce projet est dans les dossiers de la mairie de Fresnay-sur-Sarthe depuis 2007. En plus des subventions de la région, la commune a reçu une aide de l'Etat dans le cadre du plan de relance, début décembre. Cet argent va permettre de financer la rénovation et la mise aux normes de ses futurs locaux.

Le centre culturel Cofea sera installé dans les écuries de la rue Saint-Sauveur. Elles doivent d'abord être réhabilitées et mises aux normes.

Fresnay-sur-Sarthe vient de recevoir, début décembre 2020, l'argent qu'il lui manquait pour ouvrir son nouveau centre culture. "On avait du mal à boucler le budget parce que ça faisait des frais très important pour Fresnay", explique Fabienne Labrette-Ménager, la maire de la commune. La commune du Nord Sarthe bénéficie du plan de relance pour faire face à la crise économique liée au Covid-19 et aux confinements. L'Etat finance près de la moitié des dépenses pour ce chantier estimé à 600 000 euros, ce qui représente 293 000 euros.

Le musée de la coiffe dans d'anciennes écuries

Déjà baptisé Coffea, ce centre culturel s'installera dans les écuries d'une maison bourgeoise qui appartient à la commune. Elle se situe rue Saint-Sauveur. Avant d'accueillir des œuvres d'art ou du public, le bâtiment doit être réhabilité et mis aux normes. La consultation architecte doit commencer en janvier ou en février 2021.

Coffea abritera le musée de la coiffe, actuellement situé ruelle du Lion. Il sera plus interactif que le précédent puisque les visiteurs pourront y observer des lingères bénévoles créer des coiffes et les marottes pour les supporter. Des démonstrations de dentelle au fuseau seront au programme. "On est les seuls en France à faire ça, donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir montrer aux gens", précise Fabienne Labrette-Ménager.

Le centre culturel pourra également accueillir des artistes en résidence.