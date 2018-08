Freyming-Merlebach, France

Ça s'arrose ! L'année 2018 pour la fréquentation de l'Aquagliss à Freyming-Merlebach (Moselle) bat des records. En cette fin août 2018, plus de 43.000 personnes ont fréquenté la piscine contre 33.000 à la même date en 2017. Une progression due aux très fortes chaleurs survenues cet été.

Déjà pas mal de monde dès 11h du matin. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

A 3.50 euros la place, c'est 35.000 euros de plus que récolte le complexe. Une somme qui pourrait être investie dans l'achat d'une tyrolienne pour les enfants et d'un château gonflable. Oscar Schallwig, le responsable de l'Aquagliss, avoue avoir eu de la chance :"On est tributaires du temps. On a pu organiser des soirées mousses et des nocturnes. On a reçu 2000 personnes lors de ces événements. Les journées moins ensoleillées, on peut tourner à 200 clients." Construite en 1966 et rénovée en 2000 pour devenir l'Aquagliss, la piscine en plein air permet à ses visiteurs de barboter dans des bains moussants, de glisser dans des toboggans ou de faire bronzette.

Le fameux toboggan géant de Freyming-Merlebach. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Une piscine générationnelle

Souvent, plusieurs générations s'y réunissent. Comme Sabine et Francine : "J'emmenais mon fils à cette piscine quand il était petit. Maintenant, il a 34 ans et on est toujours là, avec sa fille de 5 ans." Pas besoin de partir en vacances pour ces habitantes de Merlebach : "Ici, on a le soleil, la piscine et c'est à 5 minutes de chez nous !"

Gina, elle, "vient depuis plus de 50 ans !", c'est une régulière. Elle arrive en début de matinée pour éviter la foule, "avec son équipe de copines, on est toute une bande et on s'amuse bien." Mais pour les toboggans, elle "a passé l'âge". Pour ces familles en tout cas, Aquagliss, c'est intemporel.