"Frites, soleil et musique, c'est la recette du bonheur" : la Guinguette éphémère se déplace dans la Vienne

C'est à Buxerolles ce mercredi 23 août que la Guinguette éphémère s'est installée pour une soirée, attirant des centaines de gourmands et d'amateurs de musique. Mais tout l'été, elle tourne dans des communes de Grand Poitiers, avec grand écran et foodtrucks.

Les guinguettes sont de retour dans le Poitou. Il y a les traditionnelles, avec leur parquet de danse et leurs lampions. Mais la Frite Belge a lancé depuis l'été dernier un autre concept : une guinguette mobile, se déplaçant de ville en ville tous les soirs de l'été.

Ce mercredi 23 août, c'est à Buxerolles que les foodtrucks se sont installés. "On a pris nos habitudes à chaque fois qu'elle revient, résume Etienne. On vient avec les petits pour le film, et une petite bière au soleil pour nous". Car ici, avant la musique, un film d'animation est diffusé sur un grand écran accroché au sommet d'un camion. Ses cheveux roses ébouriffés, Aimée rigole avec des amis. "Je les ai croisé par hasard, sourit-elle. Je n'ai même pas pris le temps de rejoindre mes nièces. Mais c'est devenu notre spot. Avec, en deuxième partie de soirée, karaoké, blind-test et concerts".

Le groupe "Papa Soul Club" en concert à Buxerolles, parc des Bizais. © Radio France - Fanny Bouvard

Ce mercredi soir, c'est le groupe poitevin Papa Soul Club qui vient en accord avec la mairie de Buxerolles. A la tombée de la nuit, plusieurs centaines de spectateurs se sont amassés sur les pelouses jaunies du parc des Bizais. Martine tape des mains, crinière de lionne au vent. "Vous voyez la dame qui danse avec moi ? Je la connais même pas. C'est pas ma copine, mais ce soir, c'est ma copine. C'est ça, la guinguette !".