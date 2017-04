Frontenay-Rohan-Rohan : une grainothèque à la médiathèque

Proposer et échanger des graines. C'est le principe des grainothèques, qui fleurissent notamment dans les médiathèques. C'est le cas à Frontenay-Rohan-Rohan, dans l'agglo de Niort.

Dans la médiathèque de Frontenay-Rohan-Rohan, il n'y a pas que des livres. Il y a aussi une boîte avec des graines à partager. "Les personnes déposent des graines qu'elles ont en surplus au moment des semis ou des récoltes et vont les déposer et chacun peut se servir", explique Armelle Rambaud, bibliothécaire. En faisant du troc ou pas. C'est libre et gratuit.

Dans les sachets, il y a en ce moment des graines de potimarron, haricots verts, bourrache et toute une série de variétés de tomates, tomates ananas ou miel du Mexique.

Préserver la biodiversité

La grainothèque a été installée à l'initiative d'une lectrice. Elle et son mari sont des défenseurs de la biodiversité. Partager des semences, "c'est faire partie d'un réseau qui permet de sauver de graines qui seraient disparues si ces réseaux n'existaient pas", raconte Frédéric.

Pour que la grainothèque fonctionne, un appel est lancé à tous ceux qui auraient des graines en trop à donner... ou à échanger !

L'initiative est appuyée par des associations comme Graines de Troc ou Les incroyables comestibles.