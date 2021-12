Fusillés de la Citadelle de Besançon en 39-45: un appel pour retrouver des photos, documents et objets

Le musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon lance un appel pour retrouver des photos, documents et objets sur les 100 personnes fusillées par les occupants allemands à la Citadelle entre 1941 et 1945. Objectif : rassembler leur mémoire dans un dispositif multimédia.