Fusion de l'orchestre et de l'opéra de Normandie : "Chacun aura sa place" affirme la région

La région Normandie veut fusionner l'Orchestre Régional de Normandie et celui de l'Opéra de Rouen Normandie. L'objectif : doter la région d'un orchestre symphonique qui nécessite plus de musiciens. "Séparément, les deux orchestres ne peuvent pas jouer un certain répertoire dit symphonique," explique Catherine Morin-Dessailly, présidente de la commission culture, tourisme et attractivité au Conseil régional. Une expérimentation a été menée pendant 5 ans et a permis aux deux formations de se produire ensemble à 16 reprises. Les élus de la majorité régionale voudraient voir cette ambition poussée plus loin en créant un orchestre symphonique et obtenir à terme le label "orchestre national en région".

Une fusion très critiquée dans l'ex-Basse-Normandie

Il y a une semaine, une centaine d'élu signaient à l'initiative de la maire de Mondeville qui accueille le site de l'Orchestre Régional de Normandie, une lettre adressée au président de région, Hervé Morin, pour lui signifier leur opposition au projet. Pour ces opposants, les deux orchestres sont très différents : l'orchestre bas-normand a une forte politique de diffusion culturelle pour amener la musique classique dans les territoires ruraux du Calvados, de l'Orne et de la Manche, là ou l'orchestre de l'opéra de Rouen serait plus sédentaire et institutionnel. "On tient à une certaine diffusion de la culture sur nos territoire," affirme Hélène Burgat, la maire de Mondeville, "c'est de venir dans les petits villages, les petites salles des fêtes et en même temps de proposer des grands concerts. C'est l'alliance de l'excellence et de la proximité." Et pour ces élus, la fusion sacrifierait cette politique. C'est ce que pense la députée PS du Calvados, Laurence Dumont : "L'inquiétude c'est que si cette funeste idée aboutit, tout ce qui est fait par l'orchestre régional, 364 interventions par an dont une centaine en école et en Ehpad, tout ça, je ne voit pas comment les musiciens d'un orchestre symphonique pourraient faire ça." Une inquiétude partagée par les musiciens. S'ils ont un devoir de réserve, ils confient tout de même être très inquiets et ne pas comprendre comment ils pourraient avoir encore assez de temps pour la diffusion culturelle en étant dans un orchestre symphonique, très chronophage. "L'orchestre régional de Normandie fonctionne parfaitement," affirme Stéphanie Yon-Courtin, conseillère régionale et députée européenne LREM, "pourquoi on en change le statut au risque de perdre son âme ?"

Des inquiétudes infondées pour Hervé Morin, le président de région

"Pourquoi ce qu'on pouvait faire séparés, on ne pourrait pas le faire ensemble ?" interroge Hervé Morin. Le président de région l'affirme, la diffusion culturelle dans les territoires restera une ambition première de la fusion, au même titre que la création de l'orchestre symphonique. Quant aux personnels des orchestres, "tout le monde conservera sa place" veut rassurer l'élu. "En clair, il n'y a aucune raison d'être dans la posture politicienne comme l'on été un certain nombre d'élu ces 15 derniers jours," conclut-t-il. La majorité régionale indique que l'année 2022 sera consacrée à la construction du projet sur le plan juridique et organisationnel. La fusion entre les 18 musiciens de l'ex-Basse-Normandie et les 40 de l'ex-Haute-Normandie devrait être effective en 2023.